Wolfsburg. Studien zeigen, wer E-Autos kauft, welche Fahrzeugtypen besonders beliebt sind und welche Rolle gewerbliche Kunden spielen.

Immer mehr SUV, weniger Kleinwagen, und vor allem gut betuchte Käuferinnen und Käufer greifen zu. Vor dieser Momentaufnahme drängt sich die Frage auf: Ist Elektromobilität nur etwas für Reiche? Derzeit jedenfalls ist dieser Eindruck nicht abwegig, wie zwei Studien zeigen. Verstetigt sich dieser Trend, wären die Klimaziele der Bundesregierung reif für die Aufnahme in ein Märchenbuch. Immerhin: Unsere Region fährt bei der Entwicklung der E-Mobilität in Deutschland in der Spitzengruppe mit.