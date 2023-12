Berlin. Der Deutsche Aktienindex hat einen neuen Höchstwert erreicht. Grund dafür dürfte die Hoffnung auf einen sinkenden Leitzins sein.

Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überschritten. Um 1,4 Prozent kletterte der deutsche Aktienindex am Donnerstagmorgen gegenüber dem Vortag. Der steigende Kurs der deutschen Spitzen-Unternehmen dürfte sich aus der erwarteten Leitzinssenkung in den USA ableiten. Zuletzt ging es an der Börse bereits steil nach oben für den Leitindex der deutschen Wirtschaftsunternehmen.