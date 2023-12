Braunschweig. In der Stahl-Tarifrunde verteidigt Thorsten Gröger, Chef der Gewerkschaft in Niedersachsen, die Forderungen und kündigt Warnstreiks an.

Die nächste Tarifrunde bei Volkswagen geht erst Mitte nächsten Jahres in die heiße Phase. Doch Thorsten Gröger, Chef der Gewerkschaft IG Metall, warnt schon jetzt vor Auseinandersetzungen mit dem Autobauer. Denn Gröger befürchtet, dass VW an der Zahl der derzeit 1400 Ausbildungsplätze rütteln will. Dagegen werde sich die IG Metall wehren. Gröger: „Ohne Ausbildung keine Zukunft.“

In der stockenden Tarifrunde in der Stahl-Industrie verteidigte Gröger die Forderungen der Gewerkschaft. Sie fordert unter anderem 8,5 Prozent mehr Lohn sowie eine Reduzierung der Arbeitszeit. Eines seiner Argumente: Wenn die Lohnentwicklung hinter den Preissteigerungen zurückbleibe, dann leide die Binnenkonjunktur. „Das würde die Wirtschaft so richtig abwürgen.“

Weil es in den Verhandlungen mit den Stahl-Arbeitgebern keine Fortschritte gibt, kündigte Gröger 24-Stunden-Warnstreiks auch bei der Salzgitter AG an. Das vollständige Interview finden Sie hier.