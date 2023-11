Braunschweig. Zwar läuft das Weihnachtsgeschäft im November an, aber witterungsabhängige Branchen haben ihre Tätigkeiten zurückgefahren.

Im November zeigen die Arbeitsagenturen für unsere Region unterschiedliche Trends auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zum Vormonat: In Braunschweig, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sinkt die Arbeitslosigkeit leicht, während sie in Wolfsburg, Salzgitter und Goslar geringfügig steigt. Saisonale Schwankungen, wie die Einstellung zusätzlichen Personals für das Weihnachtsgeschäft, beeinflussen diese Entwicklung, während in anderen Branchen mit Winterbeginn Mitarbeiterzahlen reduziert werden. Trotzdem bleibt die Gesamtlage stabil: In unserer Region wurden im November 36.418 Arbeitslose erfasst, die Quote lag bei 5,9 Prozent – gleichbleibend zum Oktober und leicht höher als im Vorjahr.