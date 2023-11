Braunschweig. Christiane Benner erläutert, warum VW die Krise meistert. Zur Stahl-Tarifrunde sagte sie: Wir könnten sehr schlechte Laune bekommen.

Im Oktober wurde Christiane Benner (55) als erste Frau an die Spitze der IG Metall gewählt. In Braunschweig trafen wir die Gewerkschafterin am Rande einer Veranstaltung der Gewerkschaft zum Interview.