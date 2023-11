Braunschweig. Der Braunschweiger Siemens-Manager Andre Rodenbeck warnt davor, die Bahn nach dem brisanten Haushalts-Urteil nun hinten anzustellen.

Klimafreundliche Mobilität per Bahn ist ein wichtiger Teil der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung. Im Interview erklärt der Braunschweiger Andre Rodenbeck, Chef für den Bereich Schienen-Infrastruktur bei Siemens Mobility, warum Planungsverfahren beschleunigt werden müssen und das Unternehmen weiter in Braunschweig investieren will. Am Standort hat Siemens gerade erst sein 150-jähriges Bestehen gefeiert.