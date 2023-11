Wolfsburg. In der Millionenstadt Hefei soll das größte Entwicklungszentrum außerhalb Deutschlands entstehen. So will VW in China schneller werden.

Volkswagen in China wird selbständiger und koppelt sich vom Stammsitz Wolfsburg weiter ab. Damit reagiert der Autobauer auf die schleppende Entwicklung des Geschäfts auf seinem größten und wichtigsten Einzelmarkt. Mit einem groß angelegten Rundumschlag soll das Ruder herumgerissen werden. Das Motto: In China für China. Die Ziele: deutlich kürzere Entwicklungszeiten, passgenauere Fahrzeuge für die chinesischen Kunden, geringere Kosten.