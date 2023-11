Braunschweig. Zum 150-jährigen Bestehen gibt es Lob aus dem Management und der Politik. Das Werk Braunschweig treibt die Bahn-Digitalisierung voran.

Die offizielle Feier zum 150-jährigen Bestehen des Siemens-Standorts Braunschweig am Donnerstag war zugleich ein kollektives Hurra auf eine glorreiche Zukunft der Eisenbahn. Zwar ist der momentane Zustand dieses Verkehrsmittels in der Gegenwart oft eher trist und unzuverlässig, doch in Zukunft soll alles anders, besser, gleißender werden. Das versprach etwa Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der eigens nach Braunschweig gereist war. Siemens, und insbesondere das Werk Braunschweig, sollen und wollen einen großen Anteil daran haben. Doch zunächst wurde gefeiert.