Braunschweig. Am Braunschweiger NFF werden die besten Doktorarbeiten ausgezeichnet. Sie geben einen Ausblick auf die Zukunft der Mobilität.

E-Mobilität, autonomes Fahren, neue Fahrzeugkonzepte – diese Begriffe begegnen uns in unserer vom Automobil geprägten Region quasi täglich auf Schritt und Tritt. Wie viel technisches Know-how, wissenschaftliche Forschung und Analyse mit ihnen verbunden sind, zeigt die Verleihung des Doktorandenpreises am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) am Forschungsflughafen in Braunschweig.