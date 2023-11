Braunschweig. So soll ein geschlossener Materialkreislauf entstehen. Das schont die Umwelt und verringert die Abhängigkeit von Lieferanten.

Am Forschungsflughafen in Braunschweig ist am Montag eine Pilotfabrik der TU Braunschweig in Betrieb genommen worden, deren Technik und Prozesse wegweisend sind in der Energiewende. In der Anlage werden alte Batterien geschreddert, die Materialien getrennt, gesäubert und aus ihnen neuen Batterien produziert. So soll ein geschlossener Materialkreislauf entstehen. Die Pilotfabrik mit dem Namen „CircularLab“ gehört zum Batterieforschungszentrum, der „Battery LabFactory Braunschweig“ (BLB), der TU.