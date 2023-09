Der Sitz der Landessparkasse in Braunschweig. Die Träger und Kommunen geben ein drittes Gutachten in Auftrag, um eine Verselbstständigung der BLSK zu prüfen. Seit 2008 ist sie als „Anstalt in der Anstalt“ Teil der Norddeutschen Landesbank mit Sitz in Hannover.