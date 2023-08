Wentronic: Elektronik von Braunschweig in die Welt

Was macht einen Menschen zum Unternehmer? „Man muss einfach machen, egal ob man weiß, wie es geht oder nicht“, sagt Michael Wendt, Geschäftsführer des Elektronik-Händlers Wentronic in Braunschweig. Er und sein Bruder Marcus leiten die Firma, die ihr Vater 1992 gründete, seit 2010 gemeinsam. Michael Wendt als CEO, Marcus Wendt in zweiter Reihe. Beide erklären, von Hause aus „echt neugierig“ zu sein, und schieben nach: „Man könnte auch sagen naiv“. Viele unternehmerische Entscheidungen seien nicht von langer Hand geplant gewesen, gingen bislang aber auf.

So etwa auch der Einstieg in den weit entfernten australischen und neuseeländischen Markt im Jahr 2017, als sie sich beim australischen Marktführer Cellnet einkauften. Wentronic wandelt die Mehrheitsbeteiligung nun in eine Übernahme um. Dadurch erschließe sich das Unternehmen die Märkte ,down under‘ weiter und biete den eigenen Lieferanten „ganz besondere Chancen“. Insgesamt kostete die Beteiligung und Komplettübernahme von Cellnet das Braunschweiger Familienunternehmen ein hohen einstelligen Millionenbetrag. Beim Umsatz rechnen die Wendt-Brüder mit einer Verdopplung auf mehr als 100 Millionen Euro.

Das Motto: Keine Spielchen zwischen uns

Michael, 54, und Marcus, 51, Wendt sind nach eigenen Angaben schon „von der Pike auf“ dabei gewesen, als ihr Vater das Handelsunternehmen aufbaute. Dietmar Wendt machte sich demnach spät, mit 49 Jahren, nach einer Kündigung selbständig. Aus seiner Arbeit bei einer Braunschweiger Vertriebsgesellschaft brachte er Kontakte und Erfahrung mit. „Wir haben ihn ermutigt und tiefes Vertrauen in ihn gehabt“, erinnert sich Michael Wendt. Die zwei Söhne, beide in verschiedenen Braunschweiger Unternehmen zu Groß- und Außenhandelskaufmännern ausgebildet, packten mit an: gestalteten Logos, bauten Regale ein und fuhren mit auf Geschäftsreisen. Wentronic erweiterte in den folgenden Jahren seine Büro- und Lagerflächen in Braunschweig (1999) und gründete seine Asien-Tochter (2005).

Der Elektronik-Händler Wentronic sitzt im Gewerbegebiet Hansestraße in Braunschweig. (Archivfoto) Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Mit 69 Jahren verabschiedete sich der Vater in den Ruhestand, die Brüder übernahmen. Von Anfang an galt das Motto: Keine Spielchen zwischen uns. Aber sie stellten auch fest: Unter Brüdern geht es emotionaler zu, Konflikte kommen schneller zustande als mit Kollegen ohne Familienbande. „Dafür vertragen wir uns auch schnell“, sagt Michal Wendt und lacht. Einige lehrreiche Coachings führten dann dazu, dass sie nun mit einer Stimme sprechen würden. „Wir haben unseren Weg gefunden“, erklärt Michael Wendt. Die Rollen wurden klar aufgeteilt, genauso das Monetäre. Fair sollte es sein. Im Führungsteam sitzen sie insgesamt zu fünft mit drei weiteren Kollegen.

Betriebsrestaurant mit Fleisch aus der Region

Eine Leidenschaft teilen die Brüder: Gutes Essen. In Braunschweig haben sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Betriebsrestaurant gegründet, das „Benny‘s“. Der Name geht auf einen Spitznamen ihres Vaters zurück. Das Wort „Kantine“ ist hier verpönt. „Man soll sich hier so wohlfühlen wie in einem Restaurant“, sagen sie. Für kleines Geld gibt es Mittagessen in den Varianten mit Fleisch, vegetarisch und vegan. Das Fleisch kommt aus regionalen Betrieben, auf Zusatzstoffe und Chemie würde in der Küche komplett verzichtet. Wirtschaftlich rechne sich das Angebot nicht unbedingt, „aber es rechnet sich in anderer Weise“, sagt Marcus Wendt.

Die Mitarbeitenden wüssten das Restaurant zu schätzen, im Schnitt nutzten es rund 80 Prozent der Belegschaft. Durchschnittlich liege die Anwesenheit in Kantinen bei 40 Prozent. Kulinarisch soll das Restaurant die Mitarbeitenden rund um den Globus führen. Schließlich haben die Wendt-Brüder auch schon Dutzende Länder bereist. Das ungewöhnlichste, was Marcus Wendt einmal gegessen habe, sei Schlange gewesen. Ihnen seien aber auch schon Larven in heißer Brühe angeboten worden. Michael Wendt, sagt er, sei inzwischen Vegetarier.

Ein Blick in das Betriebsrestaurant „Benny‘s“ - ein Herzensprojekt der beiden Brüder, die kulinarisch schon einiges erlebten. Ihnen seien schon Larven in heißer Brühe angeboten worden, erzählen sie. Foto: Henning Thobaben

Nachhaltigkeit spielt für Wentronic nicht nur bei der Ernährung eine Rolle, berichten sie. Vor wenigen Jahren hätte die Firma auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt, außerdem produziert sie mit Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach selbst grünen Strom. „Wir haben einen großen Drang, alles zu überprüfen“, erklärt Michael Wendt. Das Unternehmen wolle gern auf Plastik verzichten und verwende zum Beispiel im Versand biologisch abbaubares Füllmaterial. Der Fuhrpark sei zu 95 Prozent auf Elektromobilität umgestellt. Das Ziel sei, den Hauptsitz in Braunschweig bis 2025 klimaneutral aufzustellen. „Das Richtige zu tun, ist wichtig“, sagt Michael Wendt. Er wolle später nicht von nachfolgenden Generationen gefragt werden, was er gegen den Klimawandel getan hätte.

Knapp 300 Mitarbeitende in Braunschweig, Asien, Australien und Neuseeland

Wentronic stellt zum einen in Asien eigene Elektronik-Produkte her und vertreibt zum anderen Elektronik-Zubehör verschiedenster Anbieter an andere Wiederverkäufer. Die Firma hat rund 8000 Artikel im Sortiment, zu den Bestsellern gehören Laptop-Rucksäcke und Netzwerkkabel. Manches davon ist weniger als 24 Stunden im Lager auf dem Braunschweiger Betriebsgelände, durchschnittlich beträgt die Lagerzeit rund drei Monate.

40 Prozent seines Umsatzes macht Wentronic derzeit in Deutschland, 60 Prozent im europäischen Ausland. 95 Prozent der Ware, die das Familienunternehmen vertreibt, kommt aus Asien. Dort unterhält das Unternehmen drei Niederlassungen, zwei in China, eine in Hongkong. Das sei mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich, sagt Michael Wendt. Wentronic beschäftigt dort rund 30 Mitarbeitende, in Braunschweig etwa 180. In Australien und Neuseeland arbeiten noch einmal 70 Beschäftigte für den Elektronik-Händler.

Projektgeschäft mit der Auto-Branche

Vor wenigen Jahren hat die Firma zudem die „Wentronic Solutions“ gegründet, die sich auf das Projektgeschäft konzentriert. Geschäftsführer ist hier Marcus Wendt. In dem Geschäftsbereich entwickelt und produziert Wentronic Elektronikkomponenten nach Kundenanforderung, vor allem für die Automobilwirtschaft - zum Beispiel einen BMW Motorrad Dual USB Charger. Die Wentronic Gruppe sei immer offen für Neues und schaue rechts und links, wo sich neue Geschäftsfelder eröffneten. Dafür braucht es auch Personal. Das zu rekrutieren sei „sportlich“, sagt Marcus Wendt. Michael Wendt erklärt: „Auch deswegen müssen wir ein tolles Unternehmen sein.“

Coronabedingt sei die Fluktuation in den vergangenen Jahren gestiegen, „reichlich“ Kollegen arbeiteten aber auch schon seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Man duzt sich bei Wentronic, einen Betriebsrat gibt es allerdings nicht, dafür ein Mitarbeiter-Gremium. Und jedes Jahr fragt die Geschäftsführung die Belegschaft: Wie zufrieden seid ihr? „Wir schauen uns jede Antwort an“, sagt Michael Wendt. Daraus entstanden sei etwa ein Bike-Leasing und ein Unterstand für Räder.

