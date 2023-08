Russland will am Freitag Mondmission starten

Mo., 07.08.2023, 18.53 Uhr

Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren in Sowjetzeiten wieder eine Mondmission starten. Ziel der Luna-25-Mission seien langfristige wissenschaftliche Untersuchungen, gab die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt.

