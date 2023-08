Ausgebrannter Autofrachter in Hafen an der Emsmündung gebracht

Do., 03.08.2023, 20.24 Uhr

Der vor mehr als einer Woche in der Nordsee in Brand geratene Autofrachter hat einen sicheren Hafen erreicht: Schleppschiffe zogen die schwer beschädigte "Fremantle Highway" nach Eemshaven, im Nordosten der Niederlande an der Grenze zu Deutschland.

