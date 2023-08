Weltjugendtag in Lissabon - auch für die Wirtschaft ein Grund zur Freude?

Weltjugendtag in Lissabon - auch für die Wirtschaft ein Grund zur Freude?

Di., 01.08.2023, 18.23 Uhr

Hunderttausende Menschen werden zum katholischen Weltjugendtag in Lissabon erwartet. Die Großveranstaltung sorgt auch bei viele Unternehmern in der portugiesischen Hauptstadt für glänzende Augen. Andere sind skeptisch, ob die Besucher wirklich viel Geld in der Stadt lassen werden.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Wirtschaft und Finanzen, Religion, Weltanschauung