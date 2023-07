Spezialdrohne für Medizintransporte hebt erstmals in EU ab

Fr., 28.07.2023, 08.23 Uhr

Drohnen könnten in Zukunft eine bedeutende Rolle für den Transport von Verletzten oder für die Lieferung von Blutkonserven an Unglücksorte spielen. In Belgien hat eine Drohne der Firma Helicus einen ersten Testflug in der EU absolviert.

Video: Wissenschaft, Technik, Forschung, Wirtschaft und Finanzen, Medizin, Gesundheit