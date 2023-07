Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax zum Handelsauftakt kaum bewegt

Vor den Notenbank-Entscheidungen in dieser Woche hat sich der Dax am Dienstag weiterhin kaum vom Fleck bewegt. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Börsenminuten 0,10 Prozent auf 16.174,90 Punkte.

Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen legte um 0,09 Prozent auf 28.223,90 Zähler zu. Der EuroStoxx 50, das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone, stieg ebenfalls um 0,09 Prozent und damit auf 4386,95 Punkte. Im Laufe des Vormittags soll der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht werden, der wichtigste deutsche Konjunkturindikator.