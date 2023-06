Marcel Kascha vom Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik in Braunschweig in einem autonom fahrenden Auto. Die Funktionen werden über die blauen Tasten am Fahrzeughimmel aktiviert. In Wolfsburg beginnt am 19. Juni eine Untersuchung der Ursachen für Reisekrankheiten in Roboterautos. Beteiligt sind VW und das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften.