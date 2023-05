Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax vor EZB-Entscheid im Rückwärtsgang

Zwischen wegweisenden Zinsentscheiden haben die Anleger relativ nervös agiert. Im Nachgang eines eher unklaren Ausblicks der US-Notenbank Fed sowie vor der Zinsentscheidung der EZB ging es unter Schwankungen nach unten. Mit einem Abschlag von zeitweise fast einem Prozent rutschte der Dax auf ein Tief seit drei Wochen.

Mit 15.732,24 Punkten stand der deutsche Leitindex zur Mittagszeit dann mit 0,52 Prozent im Minus. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab um 0,49 Prozent auf 27.301,18 Zähler nach, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,6 Prozent fiel.

Die zuletzt vom Kursanstieg verwöhnten Anleger von Rheinmetall stellten durchwachsene Quartalszahlen und eine bestätigte Prognose nicht zufrieden. Für den Kurs ging es um 2,5 Prozent abwärts.

Bei Infineon verpufften gute Nachrichten, wie der Kursrutsch um drei Prozent zeigte. Hier lobten Händler starke, über den Erwartungen liegende Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick auf das laufende Quartal. Die Branchenstimmung im Sektor wurde aber unter anderem von schwachen Resultaten des US-Halbleiterkonzerns Qualcomm gedämpft. Dies zeigte sich auch beim SDax-Wert Elmos, dessen Kurs trotz ordentlicher Zahlen um sechs Prozent abrutschte.

Auch bei Henkel und Vonovia waren die Reaktionen auf die Quartalsberichte mit Verlusten von bis zu 2,9 Prozent klar negativ. In besonderem Maße galt dies aber für Zalando mit einem Abschlag von fast acht Prozent. Die Papiere des Online-Modehändlers radierten mit dem tiefsten Stand seit Ende 2022 ihr bisheriges Jahresplus aus.

Bei BMW pendelte sich der Kurs mit 1,3 Prozent im Plus ein, nachdem der Autobauer im Quartal in der Autosparte überraschend profitabel war und ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm beschlossen hatte. Auch Volkswagen hat im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, hier legten die Papiere immerhin um 0,6 Prozent zu. Die Titel von Mercedes-Benz wurden unterdessen ex Dividende gehandelt.

Die Spitze im Dax gehörte Qiagen mit einem Kursplus von 1,8 Prozent. Bei dem Labordienstleister setzte sich der Umsatz- und Ergebnisschwund wegen der abflauenden Corona-Pandemie zwar fort, laut dem UBS-Experten John Sourbeer überraschte die operative Entwicklung aber positiv.