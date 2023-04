Heizen: Diese Alternativen gibt es zur Wärmepumpe

Bei der geplanten Wärmewende für Heizungen reden viele von Wärmepumpen. Doch es gibt auch Alternativen dazu. Auch mit Biogas oder grünem Wasserstoff könnten künftig Gasheizungen betrieben werden. Dies sieht zumindest der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien vor. Wie sähe dies in der Praxis aus? Unsere Redaktion beantwortet wichtige Fragen.

Heizen: Was besagt der Entwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes?

Ab 2024 muss beim Einbau neuer Heizungen konsequent auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Das heißt konkret, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Ab 2045 sind fossile Brennstoffe ausgeschlossen.

Die richtige Weichenstellung beim Einbau von neuen Heizungen müsse daher jetzt erfolgen. Bestehende Heizungen können weiterbetrieben, kaputte Heizungen repariert werden. Zudem sind H2-ready-Gasheizungen eine weitere Option, also Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind. Soziale Härten sollen durch Übergangsfristen, Ausnahmeregelungen und Fördergelder abgefedert werden.

Kann durch das Gasnetz auch Wasserstoff strömen?

Die im deutschen Gasnetz verbauten Stahlrohrleitungen sind für den Transport von Wasserstoff geeignet, hat eine Studie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs (DVGW) ergeben. Nur einzelne Einbauteile müssten ertüchtigt oder ausgetauscht werden. Allerdings müssen für Wasserstoff und Erdgas getrennte Leitungen zur Verfügung stehen.

Sind Gasheizungen für Wasserstoff geeignet?

„Eine Reihe unserer Gas-Brennwertkessel sind schon heute für die Beimischung von bis zu zwanzig Prozent Wasserstoff geeignet“, sagt ein Sprecher der Heizungsmarke Buderus, die zu Bosch gehört. So ähnlich antworten auch andere Hersteller von Gasbrennwertgeräten. Die bisherigen Geräte können in der Regel mit einer Wasserstoff-Beimischung von maximal 30 Prozent betrieben werden.

Die Hersteller Viessmann und Vaillant haben nach eigenen Angaben serienreife Geräte, die 100 Prozent Wasserstoff verbrennen können und die derzeit Langzeittests unterzogen werden. „Diese H-ready-Brennwertgeräte lassen sich mit wenigen Handgriffen vom Betrieb mit Erdgas bzw. Erdgas/Wasserstoff-Gemischen auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umstellen“, sagt Wolfgang Rogatty von Viessmann.

Ist Wasserstoff kompatibel mit dem Heizungsgesetzentwurf?

Grundsätzlich ist der Energieträger zugelassen. Allerdings gilt das nur für Gasheizungen, die zu 100 Prozent Wasserstoff verbrennen können. H 2 -ready-Gasheizungen dürfen laut Gesetz dann eingebaut werden, wenn es einen verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze gibt und diese Heizungen ab 2030 mit mindestens 50 Prozent Biomethan oder anderen grünen Gasen sowie spätestens ab 2035 mit mindestens 65 Prozent grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden.

Wie wird grüner Wasserstoff hergestellt?

Grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse aus Wasser hergestellt. Das Wasser wird dabei unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Das macht den Wasserstoff klimaneutral und grün. Zur künftigen Verfügbarkeit gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Die Versorgung mit grünem Wasserstoff werde „kurzfristig knapp und langfristig unsicher“ bleiben, urteilt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Dagegen geht der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs davon aus, dass der Bedarf bereits ab dem Jahr 2030 mehr als gedeckt werden kann.

„Mit politischem Willen und den notwendigen Weichenstellungen können über die deutschen Verteilnetze ausreichende Mengen für alle Sektoren zur Verfügung stehen – für die Industrie und auch für die über 20 Millionen Haushalte, die heute mit Gas heizen“, sagt DVGW-Vorstandschef Gerald Linke. Demnach stehen im Jahr 2030 rund 290 Terawattstunden (TWh) CO 2 -armer bis klimaneutraler Wasserstoff zur Verfügung. Bis 2045 könnten es 850 TWh sein.

Was kostet Wasserstoff?

Nach einer Studie von Greenpeace sollen die Produktionskosten von grünem Wasserstoff in Deutschland im Jahr 2030 zwischen 9 und 12 Cent je kWh liegen. Tendenz fallend bis 2050. Zum Vergleich: Der Börsenpreis für Erdgas liegt aktuell bei 4,4 Cent je kWh. Die Endpreise für die Verbraucher sind davon abhängig, mit welchen Steuern und Abgaben die Energieträger vom Staat belastet werden.

Welche Alternativen zur Wärmepumpe lässt das Gesetz noch zu?

In Bestandsgebäuden kann nach dem Gesetzentwurf auch Biomasse weiterhin genutzt werden. Das sind Pellets und Biomethan. Methan ist der wesentlichste Bestandteil von Erdgas und Biogas. Es kann problemlos in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden und von bestehenden Gasheizungen verbrannt werden. Während Erdgas jedoch zur Klimaerwärmung beiträgt, zählt Biomethan aus Biogas zu den erneuerbaren, klimaneutralen Energieträgern und kann genutzt werden, um die 65-Prozent-Pflicht an erneuerbaren Energien beim Heizen zu erfüllen. Die zeitlichen Vorgaben sind wie beim Wasserstoff.

Gibt es genügend Biogas?

Deutschland hat in Europa den größten Bestand an Biogasanlagen. Doch von 10.000 Anlagen speisen nur 250 in das Gasnetz ein. „Ohne eine Ausweitung der Anbaufläche für Energiepflanzen könnte die Erzeugung von Biomethan von aktuell 10 TWh auf 65 TWh im Jahr 2030 gesteigert werden“, sagt Jörg Schäfer vom Fachverband Biogas. Dann könnten zu diesem Zeitpunkt rechnerisch 7,1 Millionen Haushalte in älteren Häusern (im Beispiel bis zum Baujahr 2002) mit Biogas beheizt werden. Aktuell heizen rund 20 Millionen Haushalte mit Erdgas. Im Gesetzentwurf der Regierung wird der Preis für Biogas mit 65 Prozent erneuerbarer Energie mit 18 Cent je kWh angegeben.

Welche Alternative habe ich jetzt wirklich zur Wärmepumpe?

Der Einsatz von grünem Wasserstoff oder Biogas ist von Umständen abhängig, die der Immobilienbesitzer nicht beeinflussen kann. Zwar verspricht der Gesetzentwurf Technologieoffenheit, aber die Alternativen zur Wärmepumpe sind mit vielen Einschränkungen versehen. Wer neu baut, hat nur zwei Alternativen: Wärmepumpe oder Anschluss an ein Wärmenetz. Im Bestandsbau ist die Pelletheizung die einzige Alternative, bei der man nicht von anderen Bedingungen abhängig ist.

