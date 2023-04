Salzgitter AG verdient zum Jahresauftakt weniger

Der Stahlhersteller Salzgitter ist mit weniger Gewinn ins laufende Jahr gestartet. Der Gewinn vor Steuern sei vom außergewöhnlich hohen Vorjahreswert in Höhe von 465 Millionen Euro um etwas mehr als 60 Prozent auf 183 Millionen Euro gefallen, wie das Unternehmen am Montag bei der Vorlage von Eckdaten für das erste Quartal in Salzgitter mitteilte. Experten hatten allerdings noch mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet.

Salzgitter bestätigte zudem die Ziele für das laufende Jahr. „Ungeachtet des starken Jahresauftakts halten wir aufgrund des politisch und wirtschaftlich volatilen Umfelds an unserer Umsatz- und Ergebnisprognose vom 27. März fest.“ Das im SDax notierte Unternehmen will am 10. Mai die detaillierten Zahlen für das erste Quartal vorlegen.

Mehr lesen: Salzgitter AG erhält Milliarde für „grünen Stahl“

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de