Pelletspreise aktuell (19.02.): So viel kostet eine Tonne Pellets

Pellets aus Laub und Holz – was man beachten muss

Pellets aus Laub und Holz – was man beachten muss

In der Hochphase der Energiekrise 2022 waren die Alternativen zu Heizöl oder Gas gefragter denn je. Das hatte innerhalb kürzester Zeit zu einem rasanten Anstieg der Pelletspreise geführt. Zeitweise hatte die Tonne mehr als 800 Euro gekostet. Doch genau wie die Gas- und Heizölpreise hat sich auch der mittlere Preis für Pellets 2023 wieder auf einem konstanten Preisniveau eingependelt. Für viele Pelletkunden ist aktuell daher ein guter Zeitpunkt für ihre Bestellung. Den aktuellen Preis für eine Tonne Pellets vom 19. Februar finden Sie in der Tabelle unten.

Viele weitere Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise und den Prognosen für 2023 haben wir in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Pelletspreise heute am 19. Februar: Der aktuelle Preis für eine Tonne Pellets

Im Gegensatz zu Gas – das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen – werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Energiepreise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets aus Laub – Das müssen Sie zur Holz-Alternative wissen

Datum Pelletspreise pro Tonne Pelletspreise vom 14. Februar 403,35 Euro Pelletspreise vom 15. Februar 395,91 Euro Pelletspreise vom 16. Februar 393,87 Euro Pelletspreise vom 17. Februar 393,67 Euro Pelletspreise vom 18. Februar 393,37 Euro Pelletspreise vom 19. Februar 392,03 Euro

Auch am 19. Februar ist der Abwärtstrend der Pelletspreise in Deutschland weiter erkennbar – im Vergleich zum Vortag ist der Preis pro Tonne um etwas mehr als einen Euro auf 392,03 Euro gesunken. Vor genau einem Jahr mussten die Verbraucher nach Informationen von "Heizpellets24" nur 349,16 Euro für die gleiche Menge bezahlen. Der Blick in die Vorjahre zeigt: Im Frühjahr finden die Verbraucher meist die günstigsten Angebote. Daher kann sich gerade jetzt der Preisvergleich für viele Pelletkunden lohnen.

Auf längere Sicht geht Martin Bentele vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) im Gespräch mit unserer Redaktion von Pelletspreisen zwischen 400 und 500 Euro je Tonne aus. Rekordpreise von mehr als 800 Euro für eine Tonne Pellets sieht der Experte nicht. Er sagt aber auch: Dumping-Preise von teils unter 200 Euro pro Tonne wie vor der Energiekrise wird es tendenziell eher nicht geben. Trotzdem seien Pellets damit immer noch günstiger als Heizöl und die Preise für Holz grundsätzlich berechenbarer.

Pelletspreise: Entwicklung 2023 – Experte gibt Einschätzung und Prognose für Pelletkunden

ANZEIGE*