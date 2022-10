Bahnverkehr in Norddeutschland eingestellt - Grund ist technische Störung

Sa., 08.10.2022, 10.23 Uhr

Bahnreisende in Deutschland müssen mit kurzfristigen Zug- und Halteausfällen rechnen: Aufgrund einer "technischen Störung an der Strecke" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt.

