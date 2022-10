Solarschiff auf der Spree: DHL liefert Pakete übers Wasser aus

Do., 06.10.2022, 18.25 Uhr

Jungfernfahrt auf der Spree: Ein Schiff mit Solarantrieb liefert in Berlin ab sofort DHL-Pakete aus. Es ist das erste seiner Art in Deutschland. Bei dem Pilotprojekt werden täglich hunderte Sendungen von Spandau im Westen ins Herz der Hauptstadt transportiert. Von dort werden sie per E-Bike oder mit anderen Fahrzeugen zu den Kunden gebracht.

