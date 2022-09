Ulbrich wird Software-Vorstand der Marke VW

Digitalisierung in Autos wird immer wichtiger, genauso wie deren Elektrifizierung – die Marke VW Pkw trägt dem Umstand jetzt mit der Schaffung eines neuen Vorstandsressort Rechnung. „Mit ,New Mobility’ bündeln wir die strategischen Handlungsfelder E-Mobilität und Software und erhöhen damit unsere Innovationsgeschwindigkeit. Das Ziel: Unseren Kundinnen und Kunden Top-Qualität bei Hard- und Software und einfachste Bedienung zu bieten“, erklärte VW-Marken-Chef Thomas Schäfer am Dienstag per Mitteilung.

Leiten wird das neue Ressort Thomas Ulbrich, aktuell Vorstandschef der Technischen Entwicklung (TE) in Wolfsburg. Der 56-Jährige gilt im Konzern als Problemlöser, der bereits die E-Modelle ID.3 und ID.4 mit auf die Straße gebracht hat. Ulbrich habe entscheidend dazu beigetragen, Elektro-Mobilität massentauglich zu machen, lobte Schäfer.

Enge Zusammenarbeit mit Software-tochter Cariad geplant

Nun wird seine Einheit in Zukunft stark eng mit der VW-Software-Tochter Cariad zusammenarbeiten, bei der sich zuletzt Probleme häuften, weil Software-Entwicklungen Zeitplänen hinterherhinkten, außerdem interner Zwist aufkam. Ulbrich soll jetzt auch im Aufsichtsrat von Cariad sitzen, zu dessen Vorsitzenden jüngst VW-Konzern-Chef Oliver Blume bestimmt worden war.

Ulbrichs Vorstandsposten als Chef der TE übernimmt nun Kai Grünitz, der von VW Nutzfahrzeuge kommt. VW-Finanzchef wird Patrik Andreas Mayer, der bisher die Finanzen der Volkswagen Group Russia verantwortete. Mayer folgt auf Alexander Seitz. Der wiederum übernimmt künftig als „Executive Chairman“ der Volkswagen Group South American Region die Gesamtverantwortung für die Region Südamerika.

Alle Wechsel erfolgen zum 1. Oktober.

