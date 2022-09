Inflation und steigende Energiepreise bedrohen britische Pubs

Di, 06.09.2022, 08.23 Uhr

Die traditionellen britische Pubs sind akut von der Inflation und vor allem den steigenden Energiekosten bedroht. Eine Gruppe von sechs Pub-Ketten und Brauereien hat sich nun in einem offenen Brief an die Regierung gewandt, um eine Deckelung der Energiepresie für Unternehmen zu fordern.

