Spektakuläre Sprengung von zwei Hochhäusern in Neu Delhi

So, 28.08.2022, 14.53 Uhr

In einer spektakulären Abrissaktion haben die indischen Behörden zwei Hochhäuser in einem Vorort von Neu Delhi sprengen lassen. Das dramatische Spektakel wurde live im Fernsehen übertragen. Mit dem Abriss der 100 Meter "Zwillingstürme" in Noida setzten die Behörden ein eher seltenes Beispiel für hartes Vorgehen gegen korrupte Bauunternehmer und Beamte.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Justiz, Kriminalität, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung