Minister Lies warnt vor Heizlüfter-Einsatz im Winter in Wohnungen

Im Interview: Umwelt- und Energieminister Olaf Lies am 18. August zur Energieversorgung im Pressehaus in Braunschweig.

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) hat vor dem Einsatz vor Heizlüftern im Winter gewarnt, um angesichts der Energiekrise und gedrosselter Heizungen Wohnräume warm zu halten.

„Die Antwort auf das Herunterdrehen der Temperatur ist nicht das Aufstellen eines Heizlüfters, sondern die Wolldecke“, sagte Lies unserer Zeitung. „Wenn ich den Radiator mit 2000 Watt zehn Stunden laufen lasse, kostet das sieben Euro – jeden Tag. Wer soll das bezahlen? Jeder, der den Kauf von Heizlüftern empfiehlt, wie mein Politiker-Kollege Hubert Aiwanger aus Bayern, treibt uns in den Wahnsinn.“ Dabei stelle sich nicht die Frage, ob man genug Strom habe. Das Problem sei, ob man den Strom dahin bekommen, wo er gebraucht werde. „Das hat etwas mit den Verteilnetzen zu tun. Unsere Netze sind nicht darauf ausgelegt, dass morgen jeder zeitgleich seinen Heizlüfter anstellt. Wir hätten also ein Stromverteilungsproblem. Außerdem würden wir die Leute in den Ruin treiben, wenn wir ihnen raten würden, den Heizlüfter anzustellen.“ Das könne nicht funktionieren.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lies erwartet mehr Kohletransporte

Das Thema zeige jedoch, dass es mehr Strombedarf geben werde. „Und das hat dazu geführt, dass wir Entscheidungen treffen, die uns allen nicht leicht gefallen sind. Jetzt führen wir die Kohlekraftwerke, die wir noch in der Reserve hatten und die noch reaktivierbar sind, zurück in den Betrieb. Dabei nutzen wir sogar die Braunkohle. Das ist gut so, führt aber zu Problemen in der Kohleversorgung. Wir werden zum Beispiel mehr Kohletransporte haben. Das kann dazu führen, dass ein Personenzug ausfällt, weil der Kohlezug vorgeht. Wenn wir gut sind, sind wir in einer Situation des Sprungbretts. So schrecklich die Zeit ist, müssen wir doch versuchen, gestärkt aus der Krise zu gehen und danach schneller die Energiewende voranzutreiben.“

Lesen Sie mehr:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de