Die EZB will im Juli ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte heben.

Finanzen EZB will im Juli ihre Zinssätze um 25 Basispunkte anheben

Frankfurt/Amsterdam. Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Juli ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte heben. Das beschloss der EZB-Rat am Donnerstag bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam.

Zunächst bleibt der Leitzins aber auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken müssen für geparkte Gelder bei der EZB weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen.

