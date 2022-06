Freiwillige halten Zyperns Strände plastikfrei

Mi, 08.06.2022, 07.20 Uhr

Wie vielerorts am Mittelmeer verschmutzt Plastikmüll auch in Zypern die scheinbar heile Urlaubswelt. Im Rahmen einer landesweiten Kampagne sammeln Freiwillige Einwegplastik an den Stränden ein, Restaurant- und Kneipenbesitzer stellen auf nachhaltigere Geschäftsmodelle um.