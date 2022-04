Demonstration gegen Zerstörung von Lützerath am Tagebau Garzweiler

Sa, 23.04.2022, 19.26 Uhr

Für den Erhalt des Dorfes Lützerath an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Garzweiler haben am Samstag Aktivisten und Klimaschützer demonstriert. Die zuständige Polizeidienststelle Aachen sprach von etwa 1500 Teilnehmern und meldete einen "friedlichen Verlauf". Drei Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen forderten Klimaaktivisten bei der Kundgebung den sofortigen Stopp der Kohleförderung. IMAGES AND SOUNDBITES