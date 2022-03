Für den Kriegsfall: In Cochem bunkerte die Bundesbank Milliarden

Mo, 14.03.2022, 17.04 Uhr

Im Fels unter dem rheinland-pfälzischen Cochem lagerte die Bundesbank jahrelang Milliarden D-Mark für den Kriegsfall ein. Die Scheine sollten die Währung in Deutschland ersetzen, falls Feinde in großem Stil Falschgeld in Umlauf bringen. Heute ist der Bunker ein Museum.