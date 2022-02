Uniper liefert Wasserstoff für CO2-armen Stahl an Salzgitter AG

Deutschland will Vorreiter in Sachen grüner Wasserstoff werden. Um diesen Plan schnell umzusetzen erhöhen große Konzerne wie RWE und Thyssenkrupp den Druck auf die Politik. Sie wollen helfen, den Wasserstoff voranzubringen.

Der Wasserstoff für die geplante Produktion CO2-armenStahls bei der Salzgitter AG soll vom Energiekonzern Uniper kommen - und zwar voraussichtlich aus Wilhelmshaven.

Dies kündigten beide Unternehmen am Montag an. Weil die Ökobilanz des energieintensiven Verfahrens nur zufriedenstellend ist, wenn dazu Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt wird, prüfen die Partner auch, neue Offshore-Windparks aus der Nordsee anzubinden.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Uniper hatte im vorigen Frühjahr mitgeteilt, unter dem Namen „Green Wilhelmshaven“ eine entsprechende Infrastruktur in Ostfriesland aufbauen zu wollen. Elementarer Wasserstoff kann sowohl aus Ammoniak als auch aus Wasser gewonnen werden. Bei der Aufspaltung der Verbindungen unter hoher elektrischer Spannung entstehen daneben Stickstoff beziehungsweise Sauerstoff. In der Erzeugung des Roheisens für die Stahllegierungen mit Wasserstoff bleibt dann hauptsächlich Wasserdampf übrig - kein klimaschädliches CO 2 wie mit Kokskohle.

Stahlindustrie hat aktuell mit den größten CO2-Ausstoß

Die Stahlindustrie gehört derzeit noch zu den größten Kohlendioxid-Emittenten. In den kommenden Jahren soll die Fertigungstechnik schrittweise auf Wasserstoff wechseln, so auch bei der Salzgitter AG als zweitgrößtem deutschem Branchenvertreter.

Ammoniak soll in Wilhelmshaven in einem neuen Importterminal aufgenommen werden. „Zur Versorgung von Salzgitter über das entstehende deutsche Wasserstoff-Pipelinenetz sowie Entwicklung von Kavernenspeichern werden Uniper und die Salzgitter AG mit weiteren namhaften Partnern zusammenarbeiten“, teilten die Firmen zudem mit.

Früheren Angaben zufolge sollen in der Stadt am Jadebusen künftig knapp 300 000 Tonnen Wasserstoff hergestellt werden - etwa zehn Prozent des erwarteten Bedarfs in Deutschland 2030. Das Gas kann als chemischer Energiespeicher verwendet werden, um Schwankungen in der Ökostromproduktion auszugleichen. Auch die in der Chemie zentrale Grundsubstanz Ammoniak ist für diese Funktion in der Diskussion.

Lesen Sie auch:

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de