Rakete mit Weltraumteleskop James Webb an Bord gestartet

Rakete mit Weltraumteleskop James Webb an Bord gestartet

Sa, 25.12.2021, 15.37 Uhr

Eine Rakete mit dem Weltraumteleskop James Webb an Bord ist von Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gestartet. Das Teleskop wurde gemeinsam von der Nasa, der ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA entwickelt.