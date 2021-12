Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Leichte Gewinne im Dax

Frankfurt/Main. Nach dem wechselhaften Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder zögerlich zugegriffen. Der Dax legte in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent auf 15.672 Punkte zu.

Am Montag war der deutsche Leitindex bereits zeitweise bis auf 15 794 Punkte gestiegen.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte trat am Dienstagmorgen mit 34.491 Punkten nahezu auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent auf 4205 Punkte.

Papiere von MTU waren mit einem Kursplus von 2,5 Prozent die Dax-Favoriten, nachdem JPMorgan und die Schweizer Großbank UBS eine Empfehlung ausgesprochen hatten.

Daimler zollten dagegen am Indexende ihrem zuletzt guten Lauf mit minus 1,5 Prozent Tribut. Anleger setzen nach der erfolgreichen Abspaltung des Nutzfahrzeuggeschäfts als Daimler Truck auf eine Neubewertung der Konzernteile. Morgan Stanley bot aber nun mit einer Abstufung ein weiteres Argument für Gewinnmitnahmen.

Daimler Truck setzten dagegen ihre Rally auf einen weiteren Höchststand von 34,875 Euro fort. Seit der Abspaltung am Freitag und dem Handelsstart zu 28 Euro gewannen sie damit rund ein Viertel an Wert.

Die jüngst von Übernahmespekulationen nach oben getriebenen Aktien der Software AG brachen derweil zweistellig ein. Der US-Finanzinvestor Silver Lake steigt bei den Darmstädtern ein. Das ist nicht das, worauf Anleger gehofft hatten.

