Die "Ever Ace" wird auf der Elbe von Schleppern in den Hamburger Hafen gelotst.

"Ever Ace"

"Ever Ace" Weltgrößtes Containerschiff läuft Hamburger Hafen an

Das weltgrößte Containerschiff, die brandneue "Ever Ace", hat am Mittwoch zum ersten Mal den Hamburger Hafen angelaufen.

Der Riesenfrachter kann 23.992 Standardcontainer (TEU) laden und damit 28 TEU mehr als die "HMM Algeciras" und ihre Schwesterschiffe, die bis vor kurzem den Titel der weltgrößten Containerriesen für sich beanspruchen konnten. Die "Ever Ace" gehört wie auch die im März im Suezkanal havarierte "Ever Given" zur der taiwanischen Reederei Evergreen. Sie läuft im regelmäßigen Linienverkehr zwischen China und Nordeuropa mit Hamburg als letzter Adresse.

In der Containerschifffahrt geht der Trend seit vielen Jahren zu immer größeren Schiffen. Die äußeren Maße der aktuell größten Containerriesen der Megamax-Klasse - rund 400 Meter lang und 61 Meter breit - verändern sich schon seit Jahren nicht mehr, doch tragen sie immer mehr Container - und dementsprechend mehr Gewicht.

