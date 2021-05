Merkel macht Druck für Digitalisierung der Ausbildung

Ein Auszubildender setzt eine Schweißnaht an ein Metallteil, während ein Berufsschullehrer zuschaut. Laut Bildungsministerin Karliczek sollen "in nächster Zeit vor allem die Lehrkräfte in den Berufsschulen" weitergebildet und "auch die Ausstattung der Berufsschulen" verbessert werden.