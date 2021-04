US-Geldpolitik und Zahlen stützen deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main. Eine weiter lockere US-Geldpolitik und erfreuliche Geschäftszahlen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zum Handelsauftakt gestützt.

Eine Überraschung war der Zinsentscheid der amerikanischen Währungshüter allerdings nicht, weshalb sich die Kaufbereitschaft der Anleger in Grenzen hielt.

In den ersten Minuten legte der Dax um 0,02 Prozent auf 15.294,85 Punkte zu. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an die Entwicklung der vergangenen Tage ohne große Veränderungen an, blieb aber in Reichweite seines Rekordhochs von 15.501 Punkten aus der vergangenen Woche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,41 Prozent auf 33.105,67 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,22 Prozent auf 4023,84 Zähler bergauf.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-398786/2