Metall-Tarifstreit: Am 18. März soll weiterverhandelt werden

"Warnstreik - unser Gutes Recht" steht auf einem Banner, das an einem Zaun am Werk von KSM Castings in Wernigerode hängt.

Nach der ersten Warnstreik-Welle in der Metall- und Elektrobranche in Niedersachsen wollen sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in einer Woche wieder zusammensetzen. Für den 18. März habe man nun weitere Gespräche vereinbart, hieß es am Donnerstag auf Anfrage aus der IG-Metall-Bezirksleitung in Hannover. Die bisherigen drei Verhandlungsrunden hatten noch keine entscheidende Annäherung gebracht. Zwar hatte der Verband Niedersachsen-Metall Eckpunkte eines Angebots vorgelegt - eine Einmalzahlung und Tabellenerhöhung waren darin aber erst für 2022 vorgesehen, was die Gegenseite als viel zu spät ablehnte. Daraufhin schaukelte sich der Konflikt weiter hoch.

Zehntausende beteiligten sich an Ausständen

Allein im Kern-Tarifgebiet Niedersachsen ohne die Küstenregion beteiligten sich in der vergangenen Woche nach Angaben der IG Metall Zehntausende Beschäftigte an den zunächst noch befristeten Ausständen. Oft gab es dabei keine großen Kundgebungen, sondern mit Blick auf die Corona-Lage einen späteren Schichtbeginn, einen früheren Feierabend oder Videokonferenzen unter den Belegschaften.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betroffen waren viele kleinere Betriebe aus dem Maschinenbau und der Autozuliefer-Industrie. Es nahmen aber auch Kollegen aus mehreren Werken des größten europäischen Autokonzerns Volkswagen, bei Bosch, beim französischen Bahntechnikkonzern Alstom oder beim Lastwagenbauer MAN teil. Die Gespräche zum VW-Haustarif stocken derzeit ebenfalls.

Weitere Warnstreik Aktionen geplant

Am Donnerstag sollten noch einige weitere Warnstreik-Aktionen laufen, etwa beim Antriebs- und Automatisierungstechnik-Hersteller Lenze bei Hameln. Im Tarifbezirk Küste hatte es ebenfalls Arbeitsniederlegungen gegeben, beispielsweise bei Daimler in Bremen oder im VW-Werk Emden.

Neben vier Prozent mehr Geld verlangt die IG Metall einen Teilausgleich beim Lohn in Fällen reduzierter Arbeitszeit und die grundsätzliche Regelung weiterer Zukunftsfragen im Umbruch der Kernbranche. Vor allem kleinere Betriebe ringen mit den absehbaren Folgen einer stark veränderten Nachfrage. Der Umbau in Richtung Digitalisierung, Klimaschutz und alternative Antriebe bedeutet vielerorts enormen Anpassungsdruck. Bei VW geht es zusätzlich zur Lohnfrage um mehr Umwandlung in freie Tage und Ausbildungszusagen.

Lesen Sie auch:

dpa