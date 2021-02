Supermarkt in Ungarn umgarnt vor Valentinstag Singles

Sa, 13.02.2021, 14.34 Uhr

Ein Supermarkt in Ungarn bietet Singles die Möglichkeit, während des Einkaufs einen Partner zu finden. Wer alleinstehend ist, nimmt sich am Eingang einfach einen dementsprechend beschrifteten Einkaufskorb. Die Idee kommt an.