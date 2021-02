Fr, 12.02.2021, 07.06 Uhr

Not macht erfinderisch, dachte sich wohl die Besitzerin einer Farm in der nordwestenglischen Grafschaft Lancashire. Weil ihr Geschäft mit Hofführungen und der Vermietung von Gästezimmern in der Corona-Krise zum Erliegen kam, vermietet sie kurzerhand ihre Ziegen an Zoom-Videokonferenzen. Das Geschäft läuft glänzend.