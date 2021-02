Autoverkäufe fallen im Januar um 25 Prozent zurück

26.01.2021, Südkorea, Seoul: Kunden schauen sich Hyundai-Autos in einem Autohaus in Seoul an. Trotz eines Absatzrückgangs hat der VW-Konkurrent Hyundai im Schlussquartal 2020 einen Gewinnsprung von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Foto: YNA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++