Vor Prozess: Winterkorns Verhandlungsfähigkeit ist fraglich

Ob der Prozess gegen Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns, am 25. Februar startet, ist möglicherweise fraglich – ein Gutachten der Uni-Klinik München, das das Landgericht Braunschweig in Auftrag gegeben hat, zeichnet jedenfalls kein gutes Bild vom Gesundheitszustand des Ex-VW-Chefs. Winterkorn soll, wie Süddeutsche Zeitung und NDR berichten, dringend eine Hüftoperation benötigen.

Prozessbeginn am 25. Februar

Zuvor müsse der 73-Jährige aber noch eine Beinverletzung ausheilen lassen. Winterkorn, der im Rollstuhl sitzt, soll im Dezember untersucht worden sein. Schon zu VW-Zeiten hatte Winterkorn mit Hüftleiden zu tun. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte eine Sprecherin des Landgerichts mit: „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir von einem geplanten Prozessbeginn am 25. Februar in der Stadthalle Braunschweig aus.“ Zum Gesundheitszustand Winterkorns machte sie keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig verwies an das Landgericht, das entscheiden müsse, welche Folgen das Gutachten für die Durchführung des Prozesses habe.

133 Verhandlungstermine sind anberaumt

Für das Mammut-Verfahren gegen Winterkorn hatte das Gericht 133 Verhandlungstermine bis 2023 anberaumt. Die Verhandlungen sollen dienstags, mittwochs und donnerstags stattfinden. Der Gesundheitszustand des Ex-Managers könnte zu einer Verzögerung des eh schon langen Prozesses führen, wenn etwa nur wenige Stunden pro Tag verhandelt werden könnte oder eine Pause eingeschoben werden müsste – für eine Hüftoperation des ehemaligen Konzernlenkers. Neben Winterkorn sind vier weitere, teils ehemalige VW-Manager angeklagt.

Ihnen allen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug im Abgas-Skandal vorgeworfen. Darauf stehen zwischen ein und zehn Jahre Haftstrafe. Das Verfahren wird mit Spannung erwartet. Winterkorn hat bisher die politische, aber nicht die strafrechtliche Verantwortung für den Abgas-Betrug übernommen. Kurz nach Bekanntwerden des Skandals am 18. September 2015 war er als VW-Vorstandschef zurückgetreten.