Börsenexperte: Dax wird 2021 verlieren

Wer hätte das gedacht? Zum Ende des verkorksten Corona-Jahres 2020 macht sich der wichtigste deutsche Aktienindex Dax zu einem beachtlichen Schlussspurt auf und erklimmt neue Höchstwerte. „Diese Entwicklung ist eine positive Überraschung“, sagt Tobias Basse. Er ist Marktstratege bei der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) in Hannover, zu der auch die Braunschweigische Landessparkasse gehört. Zugleich warnt der Börsenexperte: „Der Schlussspurt von heute ist die Last von morgen.“ Dazu später mehr.

Börsenbeben im März

Corona sorgte für ein Börsenjahr 2020, das aus Anlegersicht wieder ausgesprochen spannungsreich verlief. Einem moderaten Dax-Anstieg bis Ende Februar folgte der jähe Absturz. Innerhalb eines Monats gab der Dax, in dem die 30 größten deutschen Unternehmen gelistet sind, von 13.773 Zählern am 19. Februar um knapp 39 Prozent auf 8463 Punkte am 18. März nach – ein echtes Börsenbeben.

Zweiter Absturz im Herbst

Doch trotz Lockdown, trotz angespannter wirtschaftlicher Lage, trotz coronabedingt trüber Aussichten erholte sich der Dax, erreichte am 13. Oktober mit 12.996 Punkten nahezu das Vor-Corona-Niveau, um dann erneut abzuschmieren – auf 11.527 Zähler am 28. Oktober. Ursache dafür war der zweite Lockdown. Zwar war der Absturz um 11,3 Prozent deutlich schwächer ausgeprägt als im Frühjahr, aber dennoch schmerzhaft.

"Rekordhoch war im März nicht erkennbar“

Danach folgte der bereits erwähnte Höhenflug, der bis Jahresende anhielt. „Das Rekordhoch war im März nicht erkennbar“, sagt Basse. Der Nord-LB-Marktstratege führt den Stehaufmännchen-Effekt, den der Dax auch in diesem Jahr gezeigt hat, vor allem auf den Niedrigzins zurück. Wer in diesen Zeiten mit Rendite Geld anlegen wolle, komme um Aktien nicht herum. „Es fehlen die Alternativen.“ Sparbuch und Co. werfen in den meisten Fällen gar nichts mehr ab – im Gegenteil: Ohne Inflationsausgleich – sprich Zinsen – verringert sich das dort geparkte Guthaben.

Wetten auf die Zukunft

Wird das Jahr 2021 deshalb also ein fettes Börsenjahr? Genau das erwartet Nord-LB-Marktstratege Basse nicht. Und damit sind wir wieder bei seiner Aussage: „Der Schlussspurt von heute ist die Last von morgen.“ Nach seinen Angaben hat der Optimismus der Anleger den Dax zum Jahresende angetrieben. Konkret: Die Zuversicht, dass im neuen Jahr nun alles besser wird. Basse: „Die Lösung beim Brexit und die Hoffnung auf den Erfolg des Corona-Impfstoffs sind nun bereits eingepreist.“ Damit bewahrheitet sich: Aktiengeschäfte sind auch immer Wetten auf die Zukunft. Weitere Hoffnungsträger und damit Anlagegründe seien derzeit aber nicht zu erkennen.

Unsicherheit bleibt

Um es kurz zu machen: Basse erwartet, dass sich der Dax zum Ende des nächsten Jahres um die 13.200 Punkte bewegen wird – also doch spürbar unter dem Niveau von heute. Zudem bleibe der Aktienmarkt volatil, das heißt schwankend, und sei weiter von Unsicherheiten geprägt. Der Börsenexperte hält ein zwischenzeitliches Absacken des Dax auf 12.800 Punkte nicht für unwahrscheinlich. Einige negative Nachrichten könnten angesichts der Nervosität ausreichen, um Aktienverkäufe auszulösen und damit auch ein Absinken des Dax. Also wird es voraussichtlich nichts mit einem neuen Höhenflug.

Bedacht, Disziplin und Ehrlichkeit

Wie verhalten sich Anleger in diesen Zeiten am klügsten? Mit Bedacht, Disziplin und Ehrlichkeit. Nach Angaben Basses befindet sich der Dax in einer Art Übergang, er spricht von einer „Gelbphase“. Soll heißen: Aktuell sind die Aktienpreise zwar ordentlich angezogen, eine Blasenbildung sei aber noch nicht zu erkennen. Dazu käme es allerdings, würden die Kurse weiter anziehen und der Dax auf die 15.000 Punkte zusteuern. Basse: „Aktuell sind Aktien nicht mehr preiswert, aber auch noch nicht überbewertet.“

Risikomanagement gewinnt an Bedeutung

In solche einer Phase gewinne das Risikomanagement auch für Kleinanleger an Bedeutung. Der Marktstratege rät daher vor allem unerfahrenen Anlegern, nicht auf eigene Faust Aktien zu kaufen, sondern am besten über einen aktiv gemanagten Fonds. Fondsmanager hätten die Möglichkeit, die Gewichtung des Aktienportfolios zu verändern. Der Anleger erhalte dadurch Sicherheit - allerdings auf Kosten der Rendite. Das Prinzip: Je kleiner die Risikobereitschaft des Anlegers ist, desto geringer ist auch die Rendite - weil sichere Anlagen ausgewählt werden. Risikovermeidung kostet also Geld.

Check beim Berater

Basse rät Anlegern daher zu einem Check bei ihrem Bankberater. Der kläre im Gespräch, wie groß die Risikobereitschaft des Kunden ist. In diese Gespräche sollten die Kunden konzentriert und aufmerksam gehen und ehrliche Antworten geben, damit die für sie beste Lösung gefunden werden könne. Basse: „Anleger müssen sich mit ihren Entscheidungen immer wohl fühlen, das ist ganz wichtig.“ Würden ihnen dann Anlagefonds empfohlen, könnten sie gezielt nach einem Risikomanagement fragen. „Es ist ein gutes Zeichen, wenn schon in der schriftlichen Fonds-Beschreibung der Hinweis auf das Risikomanagement gegeben wird“, sagt er.

Schwächephasen aussitzen

Ein weiterer Tipp: Anleger sollten nicht nervös werden, wenn die Aktienkurse in den Keller rauschen. Meist lohne es sich, diese Phase schlicht auszusitzen, bis die Zeiten wieder besser werden. Daher sei es ratsam, nur Geld in Aktien zu investieren, das nicht kurzfristig benötigt wird. Eine Alternative sei ein Aktiensparplan mit monatlichen Beträgen. Schwächephasen der Börsen, wie im vergangenen März, könnten von mutigen Anlegern genutzt werden, günstig am Aktienmarkt einzukaufen. Auch in diesen Fällen sei aber eine Rückkopplung mit einem Experten der Hausbank empfehlenswert.

Sicherheitsbedürfnis stark ausgeprägt

In der Vergangenheit galt Deutschland immer als eine Art Entwicklungsland, wenn es um die Bereitschaft von Verbrauchern geht, in Aktien zu investieren. Das Sicherheitsbedürfnis scheint also stark ausgeprägt zu sein. Daran hat sich nach Angaben Basses nicht wirklich etwas geändert. Zwar führe der Wunsch nach besseren Renditen mehr Verbraucher an die Börsen, aber das sei im übertragenen Sinne noch ein zartes Pflänzchen. Basse: „Bei einem schlechten Börsenverlauf im nächsten Jahr könnte die gerade auflebende Aktienkultur in Deutschland ein schnelles Ende finden.“