Braunschweiger Siemens-Mathematiker hält 120 Patente

Zufall und Berechnung, das sind zwei Pole, die im Leben von Jens Braband eine große Rolle spielen. Einem Zufall verdankt der 58 Jahre alte promovierte Mathematiker nach eigenen Worten zum Beispiel, dass ein engagierter Lehrer schon in den tief analogen 70er-Jahren seine Begeisterung für Mathematik und Computer weckte. Berechnung dagegen ist Brabands Profession. Im Siemens-Standort Braunschweig arbeitet er seit 1993 an der Zugtechnik von morgen, dabei stehen Digitalisierung, Sicherheit und das Verringern von Risiken stets im Mittelpunkt. Dafür sorgen Algorithmen, die Braband mit seinem Team entwickelt. Für sein Lebenswerk hat Siemens Braband als „Erfinder des Jahres“ ausgezeichnet.

Braunschweig als persönlicher Südpol

Aufgewachsen in Cuxhaven an der Nordsee kam Braband als Student nach Braunschweig. Ein weiterer Pol in seinem Leben – der persönliche Südpol. Denn noch weiter nach Süden sollte es für den überzeugten Norddeutschen nicht gehen. „Eigentlich brauche ich immer Blickkontakt zu einem Deich“, sagt er über sich selbst. Doch Braunschweig wurde nicht nur sein Studienort, sondern seine zweite Heimat.

Zu Siemens als Quereinsteiger

Der Grund: Die Stadt sei nicht nur ausgesprochen lebenswert, sondern in Norddeutschland als Forschungsstandort ein „echter Hotspot“ - sowohl in der Breite der Forschung als auch in ihrer wissenschaftlichen Qualität. „Dafür sorgen viele Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen.“ Zu Siemens sei er als Quereinsteiger gekommen. „Ich wusste bis kurz vor meiner Bewerbung gar nicht so genau, was Siemens in Braunschweig macht“, bekennt er freimütig.

Standard statt Sonderanfertigung

Doch das, was Siemens in Braunschweig entwickelt und produziert, sollte ihn rasch begeistern. Seine Aufgabe war es, bisher speziell für die Bahn entwickelte und damit vergleichsweise teure Kommunikationsverfahren durch bereits verfügbare und durch Sicherheitsalgorithmen ergänzte Standardtechnik zu ersetzen. „Durch die Bahnreform 1994 änderten sich die Rahmenbedingungen bei der Bahn, so wurden neue Ideen möglich“, erinnert sich Braband. Das Anpassen und Übertragen bereits entwickelter Technik – auch aus ganz anderen Bereichen – für und auf die Bahn ist bis heute Brabands Aufgabe. Damit einher geht die Digitalisierung des Bahnsektors.

Hohe Sicherheitsstandards

Das klingt wohl leichter, als es in der Praxis ist. Denn um für die Bahn einsetzbar zu sein, muss die Technik hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Dafür sorgt der Mathematiker. Los ging es aber erst einmal damit, dass er einen neues Übertragungsverfahren für Informationen mit entwickelt hat. In einem von der EU ausgeschriebenen Forschungsprojekt, das er geleitet habe, sei der auf Regeln basierende Standard für die Bahn von einem risikobasierten Standard abgelöst worden.

Technikwechsel spart Kosten

Braband nennt ein Beispiel, was dieser Wechsel in der Praxis bedeutet: Nach seinen Angaben war zum Beispiel Kommunikationstechnik für die Bahn einst stets doppelt vorhanden. Per Funk seien zwei identische Anweisungen zur Geschwindigkeit eines Zuges über zwei getrennte Kanäle übermittelt worden. Erst wenn beide Nachrichten den Zug erreicht hätten, habe die Geschwindigkeit angepasst werden können. Seit der Änderung des Standards werde die Nachricht nur noch einmal von nur noch einem System übertragen – dafür aber besonders verschlüsselt und codiert, um etwa vor Hackerangriffen sicher zu sein. Dieser Wechsel spare nicht nur Kosten, sondern habe auch dafür gesorgt, dass heute Bahnen in Europa nach demselben Prinzip verkehren.

Norwegen will zentrales Stellwerk

Im weiteren Berufsleben folgten viele neue Projekte. Braband arbeitete zum Beispiel mit am ersten cloudfähigen Stellwerk, das in diesem Jahr in Österreich in Betrieb ging. Wie er berichtet, will Norwegen bis 2034 seine gesamte Bahninfrastruktur digitalisieren und nur noch über ein zentrales Stellwerk steuern. Das spare ebenfalls Kosten, zugleich könnten Wartung und Updates ebenfalls zentral erfolgen. Auch in diesem Fall steht eine besonders sichere digitale Kommunikation im Mittelpunkt.

Autotechnik für die Bahn

Derzeit befasse sich Siemens damit, bereits entwickelte Kommunikationstechnik aus dem Autosektor auf die Bahn zu übertragen. Gemeint ist die sogenannte „Car2Car“-Technik, die es Autos ermöglicht, miteinander zu „sprechen“. „Nach unseren Plänen sollen künftig zum Beispiel Bahnübergänge mit Autos kommunizieren. Wir nennen das Rail2X“, sagt Braband. So könnten Wartezeiten an geschlossenen Schranken oder Störungen an den Bahnübergängen an die Autos übermittelt und der Verkehrsfluss entsprechend gesteuert werden. Perspektivisch gewinne zudem Künstliche Intelligenz für die Bahn an Bedeutung.

4,9 Milliarden für die Forschung

Das Entwickeln von Algorithmen als Basis sicherer Kommunikation dauert nach Angaben Brabands zwar nur einige Monate, bis zum Einsatz in der Praxis könnten aber unter anderem wegen der Genehmigungsverfahren Jahre vergehen. Inzwischen hält der Mathematiker 120 Patente. „Siemens hat eine offensive Patentstrategie, war 2018 Patent-Europameister und spielt immer in der Topliga“, sagt er. Tugenden, die die Bezeichnung „Made in Germany“ groß gemacht haben. „Am schönsten ist es zu erleben, wenn eine Idee im Praxisbetrieb funktioniert“, betont er. Nach eigenen Angaben plant Siemens 2021 Investitionen von 4,9 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Allein in diesem Jahr habe das Unternehmen 2740 Patente erhalten, in Summe halte es 42.900 Patente.

Honorarprofessor an der TU Braunschweig

Seit 2004 ist Braband auch als Honorarprofessor an der TU Braunschweig tätig, lehrt in dem Fach „Risiko- und Sicherheitsanalyse von Verkehrssystemen“. Er findet in dieser Tätigkeit nach eigenen Angaben zweierlei: den Kontakt zu jungen Nachwuchskräften und deren Förderung. Denn im eigenen Studium habe ihm sein Doktorvater nicht nur fachlich viel Unterstützung geboten, sondern ihm auch die Angst vor dem Scheitern genommen. Das sei eine zentrale Erfahrung gewesen. „Scheitern gehört dazu, neun von zehn Anläufen misslingen“, sagt er. Um das zu akzeptieren, sei ein Mentor ganz wichtig.

Begeisterung wurde an der Schule geweckt

Mathematik habe er studiert, weil nach dem Studium der Berufsweg noch nicht festgelegt sei. „Mich hätten auch Literaturwissenschaften interessiert“, sagt er. Allerdings hatte der eingangs erwähnte Lehrer in Braband schon so einiges bewegt. Der habe bereits 1978 mit Unterstützung des Schulvereins fünf Computer angeschafft und Informatik angeboten. „Wir haben unter anderem ganz einfache Spiele programmiert und so ein Verständnis für Computer entwickelt.“

Modelle für die Wirklichkeit

An der Mathematik fasziniere ihn, dass sich mit ihr Modelle für die Wirklichkeit und das Vorhersagen der Wirklichkeit berechnen ließen. Das Modellieren ist vielseitig einsetzbar, sagt Braband. Das gelte ganz aktuell zum Beispiel für die Corona-Pandemie. Mathematik ermögliche es zu berechnen, welche Maßnahmen am erfolgversprechendsten seien und wie die Pandemie verläuft.

„Kultur, Theater, Konzerte – das vermissen wir schon sehr“

Lesen, wandern, mit dem Rad fahren und nicht zuletzt die Familie, zu der drei Kinder gehören, bereichern Brabands Leben, wie er unterstreicht. Um nicht zu sehr am Schreibtisch festzukleben, ziehe es ihn jeden Tag zwei Stunden nach draußen, um zum Beispiel mit dem Rad Braunschweig zu umrunden. Doch Corona wirft auch auf das Leben des Mathematikers Schatten: „Kultur, Theater, Konzerte – das vermissen wir schon sehr.“