Viele Niedersachsen erledigten diesen Samstag schon ihre Weihnachtseinkäufe. In der kommenden Woche droht der harte Lockdown.

Hannover. Die Niedersachsen haben an diesem Samstag verstärkt eingekauft, dennoch bleiben die Umsätze der Händler weit hinter dem Vorjahr zurück, so der HDE.

Angst vor dem Lockdown: Kunden kaufen in Niedersachsen viel ein

Angesichts der Diskussion um eine bundesweite Schließung des stationären Einzelhandels wegen der Corona-Entwicklung haben die Geschäfte in Niedersachsen und Bremen am Samstag eine rege Nachfrage verspürt. „Im Vergleich zu den Vorwochen merkt man, dass mehr Menschen da gewesen sind“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen (HDE), Mark Alexander Krack, in Hannover.

Im Jahresvergleich hinken die Umsätze deutlich hinterher

Das stärkere Käuferinteresse sei schon in der vergangenen Woche zu spüren gewesen. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsätze vor dem 3. Advent in diesem Jahr 40 bis 50 Prozent unter denen des Vorjahres lägen, schränkte Krack ein. Allerdings kauften die Menschen zielgerichteter ein – wohl in der Erwartung, dass die Geschäfte geschlossen werden könnten.

Lesen Sie mehr:

Handelsverbands-Chef fordert Nothilfe für Einzelhandel

Sollte am Sonntag eine bundesweite Schließung des Einzelhandels mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte beschlossen werden, müsste auch gleichzeitig ein Hilfsplan für die Läden aufgelegt werden, forderte Krack. Eine Übernahme von bis zu 75 Prozent des Umsatzes des entsprechenden Vorjahreszeitraums wie in der Gastronomie sei im Handel wohl nicht möglich. „Aber zumindest für die Fixkosten müsste es eine Lösung geben.“ Die Händler müssten weiter Mieten bezahlen, und es sei auch nicht jedes Geschäft in der Lage, sofort auf Online-Handel umzustellen.

Händler werben mit Sonderangeboten

Laut Krack waren Artikel gefragt, die klassischerweise vor Weihnachten gerne gekauft würden: Bekleidung, Uhren, Schmuck, aber auch Technik. Auffallend sei, dass viele Händler schon mit Sonderangeboten würben. Das sei fürs Weihnachtsgeschäft eigentlich ungewöhnlich, die Händler müssten die Ware aber verkaufen. dpa