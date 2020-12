Ein Baukasten gegen Korruption

Der Schaden, der weltweit durch Korruption entsteht, ist im wahrsten Sinne des Wortes unermesslich – denn Statistiken fehlen. Nach Angaben der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International Deutschland weichen Hochrechnungen deutlich voneinander ab. Der Internationale Währungsfonds habe den weltweiten jährlichen Schaden 2016 auf

1,3 Billionen bis 1,75 Billionen Euro veranschlagt. Jedes Jahr am

9. Dezember weisen die Vereinten Nationen mit dem Welt-Anti-Korruptions-Tag auf die Missstände hin. Ein Unternehmen, das sich an diesem Tag beteiligt, ist VW. Mit Filmen, Wissenstests und Interviews mit den Compliance-Verantwortlichen im Konzern will VW seine Mitarbeiter informieren und auf das Thema aufmerksam machen.

„Korruption verursacht Armut“

Kurt Michels, Compliance-Chef im VW-Konzern. Foto: VW

Kurt Michels ist im Konzern der Chef-Beauftragte für das Einhalten von Recht und Gesetz, kurz Compliance. Er bezeichnet im Gespräch mit unserer Zeitung das Bekämpfen von Korruption als „sehr drängendes Problem“. „Korruption destabilisiert Gesellschaften, verursacht Armut, entzieht Geld für öffentliche Aufgaben und Investitionen.“

Eigene Verhaltensregeln

Volkswagen habe sich daher verpflichtet, Korruption zu vermeiden und zu bekämpfen – weltweit, sagt Michels. Das Unternehmen sei in mehr als 150 Ländern aktiv, in mehr als 120 unterhalte es Produktionsstandorte. Das Vorgehen gegen Korruption sei in der Unternehmenskultur fest verankert worden und Bestandteil des VW-eigenen „Code of Conduct“ – den konzerneigenen Verhaltensgrundsätzen.

Unterschied zwischen passiver und aktiver Korruption

Michels unterscheidet zwischen passiver und aktiver Korruption. Passiv bedeutet, dass zum Beispiel ein Einkäufer von einem Lieferanten Extra-Zuwendungen erhält, wenn er dessen Waren bezieht, ohne Angebote zu vergleichen und das wirtschaftlich beste auszuwählen. Bei der aktiven Korruption verhält es sich umgekehrt: Ein Lieferant zahlt Extra-Zuwendungen an einen Entscheider beim Kunden, ohne dass dieser das für den Kunden wirtschaftlich beste Angebot auswählt.

Compliance-System aufgebaut

Laut Michels hat VW in den vergangenen Jahren ein Compliance-System aufgebaut, das sich auf verschiedenen Ebenen – Konzern, Marken, Einzel-Gesellschaften – um das Einhalten von Recht und Gesetz kümmert. „Dazu gehören auch regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter über alle Ebenen und kompetente Beratungen zu Compliance und Antikorruption.“

Baukasten für das Einhalten von Gesetzen

Um das weltweite Einhalten von Gesetzen zu gewährleisten, sei eine Art Baukastensystem geschaffen worden. Das Prinzip: „Wir schauen uns systematisch die Risikoexposition jeder Konzerngesellschaft an, ein Algorithmus bewertet hierzu Faktoren wie die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen, Geschäfte mit Amtsträgern, die Zusammenarbeit mit externen Dritten sowie das Korruptionsrisiko in dem jeweiligen Markt und legt dann die Risikoexposition für jede Konzerngesellschaft fest“, erläutert Michels. Unterschieden werde zwischen geringem, mittlerem und hohem Risiko. Je nach Einteilung würden dann die Compliance-Maßnahmen standardisiert festgelegt und dem Management entsprechende Vorgaben und Werkzeuge an die Hand gegeben. „Die Vorgaben sind für Gesellschaften mit einer hohen Risikoexposition beispielsweise in Brasilien oder in Russland besonders umfangreich“, sagt Michels.

Unternehmen gibt nicht alles vor

Allerdings gebe das Unternehmen nicht alles im Detail vor – zum Beispiel den Umgang mit Geschenken. Zwar gebe es den Richtwert, dass ein Geschenk in Deutschland den Wert von 50 Euro nicht übersteigen darf. Wenn das Präsent aber doch mehr wert sei, dann müsse der Vorgesetzte der Annahme zustimmen. „So wollen wir auf die unterschiedlichen Gepflogenheiten in den verschiedenen Ländern reagieren können. Unhöflichkeiten, wie einem Geschäftspartner aus Compliancegründen keinen Kaffee anzubieten, werden damit vermieden“, erläutert Michels.

Ein lernendes System

Ohnehin sei die Konzern-Compliance ein lernendes System, das fortlaufend weiterentwickelt werde. So sei aktuell die Geschäftspartnerprüfung ein zentrales Thema. Dabei würden Geschäftsmodell und Eigentümerstruktur etwa von Lieferanten unter die Lupe genommen. Die Prüfung münde in einen Vertrag, in dem sich der Geschäftspartner verpflichte, die Compliance-Vorgaben einzuhalten. Das werde von VW überprüft, sagt Michels. Der Autobauer schule und arbeite eng mit Geschäftspartnern zusammen, die einem hohen Korruptionsrisiko ausgesetzt seien.

3100 Hinweise im vergangenen Jahr

Beim Aufdecken von Korruption innerhalb des Konzerns spielt das weltweite Hinweisgeber-System laut Michels eine zentrale Rolle, in dem Mitarbeiter und auch Externe mögliche Verstöße melden können – nicht nur zu einem Korruptionsverdacht. 2019 habe es konzernweit rund 3100 Hinweise gegeben, 2200 davon seien in Wolfsburg eingegangen. Nach einer eingehenden Prüfung seien rund 20 Prozent dieser Hinweise weiterverfolgt worden, knapp die Hälfte davon wegen möglicher schwerer Regelverstöße. Bearbeitet werden die Hinweise von Experten der Marken VW in Wolfsburg sowie Audi, Porsche und der Nutzfahrzeug-Tochter Traton.

„Wir können viele gute Dinge bewegen“

Um innerhalb des Konzerns einen einheitlichen Compliance-Standard zu gewährleisten, erhalte jeder neue Mitarbeiter – egal in welchem Land – bei der Einstellung den Code of Conduct und werde zu Compliance und Antikorruption geschult. Michels: „So wollen wir die Bedeutung des Themas vermitteln. Die Korruption zu bekämpfen und Compliance voranzubringen, geht nie zu Ende, aber es lohnt sich: Wir können viele gute Dinge bewegen.“

„Korruption schädigt das Vertrauen in die Demokratie“

Wie wichtig der Kampf gegen Korruption ist, betont auch eine Sprecherin von Transparency International Deutschland gegenüber unserer Zeitung. Dabei gehe es nicht nur um das Geld, „denn Korruption schädigt das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit des Staates, die Integrität der Wirtschaft und in eine funktionierende Demokratie“.