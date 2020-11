„Nur die rote Fahne hochhalten hilft nicht“

Volkswagen ist nicht nur wegen seiner Autos weltweit bekannt geworden, sondern auch wegen die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. In dieser starken Ausprägung findet sich die Beteiligung der Mitarbeiter nur noch in Unternehmen der Montanindustrie. Am Dienstag, 27. November 1945, rund sechs Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, tagte erstmals die damalige Betriebsvertretung der Arbeitnehmer von Volkswagen.

75 Jahre später erläutern der aktuelle VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh, die Betriebsrätin Burcu Sicilia und der einstige Betriebsrat Klaus Wenzel im Interview mit Armin Maus und Andreas Schweiger, warum Volkswagen aus ihrer Sicht gerade wegen der stark ausgeprägten Mitbestimmung ein erfolgreiches Unternehmen ist.

Die VW-Betriebsräte Burcu Sicilia (von links), Bernd Osterloh und Klaus Wenzel sind über den Klapprechner mit der Redaktion unserer Zeitung verbunden, um das Interview zu führen. Foto: heiko lossie / VW-Betriebsrat

Was wäre ohne den Betriebsrat anders bei VW?

Osterloh: Volkswagen ohne Betriebsrat kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich kann ja mal kurz so tun. Um die Frage zu beantworten, möchte ich zunächst zurückblicken: Im Krisenjahr 1994 standen bei Volkswagen 30.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Dank der vom Betriebsrat ins Spiel gebrachten Verkürzung der Arbeitszeit konnten die Stellen gesichert werden. Ohne Betriebsrat würde wohl auch im Jahr der Corona-Krise wieder darüber diskutiert werden, dass bei Volkswagen zu viele Kolleginnen und Kollegen an Bord sind und sich die Produktion in Deutschland nicht mehr lohnt.

Haben sich nicht auch im Top-Management die Zeiten und damit das Denken verändert?

Osterloh: Nein, nicht überall. Dass es solche Kahlschlag-Überlegungen in Vorstands-Etagen tatsächlich gibt, zeigt Continental in Hannover. Das Unternehmen will tausende Arbeitsplätze streichen – nach der Rasenmähermethode. Bei VW kümmert sich der Betriebsrat seit Anbeginn vor 75 Jahren um den Erhalt der Arbeitsplätze und um gute Arbeitsbedingungen. Dafür waren und sind wir sehr gut aufgestellt und top qualifiziert. Unsere Corona-Betriebsvereinbarung zum Beispiel umfasst mehr als 100 Punkte, sie hat früh den Industriestandard gesetzt. Deshalb haben wir sie der IG Metall und auch der Politik zur Verfügung gestellt, damit andere damit arbeiten können. Wir hatten Anfragen dazu von Kalifornien bis nach Japan.

Was sagen Sie Kritikern, die unterstellen, dass der Betriebsrat die unternehmerische Freiheit bremst?

Osterloh: Dass diese Einschätzung nicht richtig ist, weil wir als Betriebsrat sehr viel ermöglichen, was sich auch wirtschaftlich auszahlt. Wir waren bei Volkswagen die Ersten mit einem „Zukunftspakt“ und einer „Roadmap Digitale Transformation“ – zwei Abkommen, die den Fahrplan für den Wandel in Produktion und Büros vorgeben. Das hat der Betriebsrat gefordert und erkämpft. Wir haben durch unsere Arbeit viel Schlimmes für das Unternehmen abgewendet. Das zeigen auch die Zahlen: Von 2007 bis 2019 hat Volkswagen konstant Milliardengewinne erzielt. Bei uns gilt der Grundsatz: Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung sind gleichrangige Ziele.

Gibt es dafür sichtbare Beispiele?

Osterloh: Das Komponentenwerk in Braunschweig fertigt Batteriesysteme und baut die Produktion sogar noch aus. Auch das Getriebewerk in Kassel ist zukunftsfest, Stichwort E-Mobilität und Hybride. Salzgitter baut auf dem Gelände des Motorenwerks eine Batteriezellproduktion auf, eine Gigafactory. In Zwickau, wo Golf und Passat vom Band liefen, hat es für den ID.3 und ID.4 quasi eine komplette neue Fabrik gegeben – milliardenschwer. Auch Emden und Hannover sind konsequent unterwegs in Richtung Zukunft und Elektro. Und Wolfsburg verdient, vorerst, noch mit den bewährten Produkten das Geld für die Transformation. Aber auch hier sind die Weichen auf E-Mobilität gestellt. Sie können mir glauben: Das waren und sind keine Geschenke des Unternehmens, sondern das ist von uns hartnäckig erkämpft worden. Natürlich könnte man sagen, wir stellen die Produktion in Deutschland ein und verlagern sie nach Mittel- und Osteuropa. Kapitalisten, die nur ihren Taschenrechner zum Freund haben, träumen davon vielleicht. Aber wäre das wirklich besser? Ja, die deutschen Werke haben höhere Personalkosten – sind dafür aber auch produktiver.

Wenzel: Der Betriebsrat hat sich bei Volkswagen immer auch als Motor erwiesen, der Entwicklungen anstößt und nach vorne treibt. Und der Betriebsrat ist stets bereit, seinen Beitrag zum Wohle des Unternehmens zu leisten. Das war zum Beispiel in der Krise 1994 so, als die Kolleginnen und Kollegen auf einen Teil ihres Einkommens verzichtet haben.

Woher kommt die Motivation, sich im Betriebsrat zu engagieren und unter Umständen auf eine Karriere zu verzichten?

Sicilia: Im Betriebsrat kann man am meisten im Sinne der Kolleginnen und Kollegen bewegen. Nirgendwo anders ist die Verantwortung für sie so groß. Außerdem sind die Aufgaben jeden Tag anders, weil die Menschen und ihre Geschichten anders sind. Durch meine Tätigkeit im Betriebsrat weiß ich, dass ich „auf der hellen Seite der Macht“ stehe, wie wir hier gerne sagen.

Weil Sie die Angelegenheiten der Mitarbeiter höher gewichten als die der Aktionäre?

Sicilia: Ja, aber nicht nur deswegen. Mir ist bewusst, dass Volkswagen aufgrund seiner Geschichte und Größe einen Vorbildcharakter hat. Das, was wir im Betriebsrat für die Kolleginnen und Kollegen erarbeiten und im Unternehmen durchsetzen, soll beispielgebend für andere Unternehmen in Deutschland sein. Diese Rolle dürfen wir auf keinen Fall auf- oder abgeben. Vor diesem Hintergrund möchte ich auch nochmal das Verhältnis Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung thematisieren. Der Betriebsrat trägt viel öfter, als wohl die meisten denken, zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei. Denken Sie nur an den berühmten Belegschaftsordner, in dem Verbesserungsideen der Kolleginnen und Kollegen gesammelt sind. Milliardeneinsparungen hat das freigelegt. Das gefällt dann übrigens auch den Aktionären, nach denen Sie ja fragten.

Wann fiel Ihre Entscheidung, für den VW-Betriebsrat zu kandidieren?

Sicilia: Bernd Osterloh hat mich angesprochen...

Osterloh: …weil es ganz wichtig ist, früh junge und engagierte Kolleginnen und Kollegen wie Burcu Sicilia für unsere Arbeit zu gewinnen...

Sicilia: ...ich war vorher schon ehrenamtlich in IG Metall-Arbeitskreisen aktiv und bin es natürlich heute noch.

Woher kommt dieses Engagement?

Sicilia: Bei VW habe ich als dual Studierende angefangen. Mein Vater ist Arbeiter, meine Mutter ist Reinigungskraft. Ich weiß, was es heißt, außerhalb von VW zu arbeiten. Es hat mir an nichts gefehlt, aber wir konnten uns nie extrem viel leisten. Deshalb habe ich mich früh ehrenamtlich eingesetzt. Dazu gehörte auch das Engagement in meiner Heimatstadt Salzgitter, wo ich in der alevitischen Gemeinde ehrenamtlich aktiv war.

Gewerkschaften und Betriebsräte gewichten die Solidarität sehr stark. Das ist in guten Jahren leicht, in mageren Jahren wird es schwieriger, wenn zum Beispiel einzelne Standorte der VW-Tochter MAN ums Überleben kämpfen. Wie geht der Betriebsrat mit dem Spagat um, Solidarität leben zu wollen, gleichzeitig aber dem eigenen Standort verpflichtet zu sein, weil man dort von den Mitarbeitern gewählt wurde?

Sicilia: Dafür haben wird die Aufgabenteilung zwischen den Betriebsräten an den einzelnen Standorten und dem Konzern-Betriebsrat. Er ist in der Lage, Interessen der einzelnen Standorte auszutarieren und sich für die jeweiligen Werke einzusetzen. Damit die Unternehmensseite keinen Standort gegen den anderen ausspielen kann. Wir vor Ort müssen mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren und ihnen den jeweiligen Sachverhalt erklären. In Wolfsburg ging es zum Beispiel auch darum, ihnen die Sorge zu nehmen, dass sich bei uns die Entwicklung von MAN wiederholen könnte. MAN hat die Beschäftigungssicherung einseitig aufgekündigt, das ist ein Tabubruch.

Wenzel: Solidarität schreiben wir schon immer ganz groß. Deshalb achten wir in unserer Strategie immer auf die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Standorte. Solidarität kann aber auch bedeuten, dass Kundgebungen an einzelnen Werken von Abordnungen anderer Standorte unterstützt werden.

In den Verhandlungen des Betriebsrats mit dem Management geht es um die besseren, die stärkeren Argumente. Dafür ist viel Fachwissen erforderlich, gerade auch zu zukunftsweisender Technik – zum Beispiel digitale Lösungen. Wie halten Sie sich auf dem Laufenden, woher kommen die Updates?

Sicilia: Das Interesse, die Neugierde muss jeder Betriebsrat mitbringen und Freude am Lernen haben. Ganz wichtig ist es, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sprechen. Das machen wir auch mit den Vertrauensleuten, die an allen Themen sehr nah dran sind. Man muss und kann nicht alles selber wissen. Aber man muss seine Leute dafür haben, sein Netzwerk – und eine schnelle Auffassungsgabe dafür.

Osterloh: Das mache auch ich noch so, die Vertrauensleute verfügen über eine hohe Expertise. Hinzu kommen Gespräche mit externen Experten. So habe ich mich gerade erst mit einem Wissenschaftler aus Berlin über synthetische Kraftstoffe und die neueste Generation der Solarzellen ausgetauscht. Für alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte gilt: Sie müssen auf Augenhöhe mit dem Management sein. Nur die rote Fahne hochhalten hilft nicht.

Wissen ist die eine Seite der Medaille, der selbstbewusste Auftritt gegenüber Entscheidungsträgern die andere. Woher kommt das Selbstvertrauen?

Wenzel: Es sind die Kolleginnen und Kollegen, die uns den Rücken stärken und uns das Selbstvertrauen geben. Hinzu kommt die Erfahrung: Natürlich hat man am Anfang ein mulmiges Gefühl, wenn man auf einer Betriebsversammlung das erste Mal zu 10.000 oder auch 15.000 Menschen spricht. Wenn das aber ankommt, bringt das viel Selbstbewusstsein.

Ist der Betriebsrat nach nunmehr 75 Jahren Tätigkeit ein anerkannter Gesprächs- und Verhandlungspartner, oder müssen Sie noch immer Grundsatzdiskussion über die Daseinsberechtigung der Arbeitnehmervertretung führen?

Wenzel: Durch die vielen Dinge, die wir auch im Sinne des Unternehmens bewegt haben, gibt es inzwischen an vielen Stellen Akzeptanz für unsere Arbeit. Nur ein paar Beispiele dafür sind: Betriebliches Eingliederungsmanagement, Inklusionsvereinbarungen oder zusätzliche Wertschätzung bei Arbeitsjubiläen für 40- und 45-jährige Unternehmenszugehörigkeit. Dennoch bleiben auch Diskussionen nicht aus.

Sicilia: Ohne Grundsatzdiskussionen scheint es offenbar nicht zu gehen. Das können Manager sein, die den Wert unserer Arbeit nicht erkennen oder anerkennen, aber auch Kolleginnen und Kollegen. Sie sind der Meinung, dass zum Beispiel das Geld einfach so und ganz selbstverständlich aufs Konto kommt. Das ist Trittbrettfahrerei. Allerdings ist das eine Minderheit, unser Organisationsgrad in Wolfsburg von mehr als 90 Prozent spricht für sich. Für unsere Akzeptanz ganz wichtig ist, dass Worten stets Taten folgen. Außerdem müssen wir unsere Erfolge noch mehr nach außen tragen.

Wir erleben als Gesellschaft eine Periode der Individualisierung, außerdem kommen zu Volkswagen verstärkt Arbeitnehmer wie Software-Experten, die nicht als gewerkschafts- und betriebsratsnah gelten. Wie wollen Sie diese Menschen ansprechen und erreichen?

Sicilia: Wir müssen mit ihnen sprechen; wir müssen zu ihnen gehen und erklären, was wir tun. Wir müssen auch ehrlich sagen und deutlich machen, dass wir es nicht jedem recht machen können. Aber wir müssen vermitteln, dass wir alle Anliegen ernst nehmen und sie weitertragen. Und wir überzeugen sie einfach mit Erfolg. Gutes sprich sich rum. Etwa unsere Tarifforderung aktuell.

Wie gehen Sie mit antidemokratischen und rassistischen Kollegen um, die bereits versuchen, Betriebsräte zu unterwandern.

Sicilia: In diesen Fällen gilt nur eines: Man muss mit eiserner Hand reagieren. Da gibt es keinerlei Raum für Toleranz. Wer Hetzte und Hass in den Betrieb tragen will, den stellen wir in der Diskussion. Es wären übrigens auch Maßnahmen möglich, zum Beispiel über unsere Betriebsvereinbarung zum Partnerschaftlichen Verhalten am Arbeitsplatz. Und was Ihre Frage nach der Wahl angeht: Wir Betriebsrätinnen und Betriebsräte der IG Metall überzeugen mit Argumenten, auch im Wahlkampf. Und dann sehen Populisten schnell alt aus.