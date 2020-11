Mehr E-Autos verkaufen, mehr eigene Software, Tesla überholen

Ein Mitarbeiter im Volkswagenwerk in Zwickau arbeitet an einem rein elektrischen ID.4. Bis 2025 soll der Anteil der E-Modelle im VW-Konzern auf 20 Prozent steigen.

Wolfsburg. VW will sich von Corona nicht ausbremsen lassen. Das betonten Vorstandschef Herbert Diess und Finanzvorstand Frank Witter in einer Konferenz.

Corona bremst den VW-Konzern in diesem Jahr zwar stark runter. An seinen Zielen bis 2025 hält der Autobauer aber dennoch fest. Das gilt sowohl für die Entwicklung der E-Mobilität und der eigenen Software-Entwicklung als auch für die Finanzen. Außerdem will VW zu Tesla, dem selbst ernannten Vorbild in Sachen Software, aufschließen. Das sagten Vorstandschef Herbert Diess und Finanzvorstand Frank Witter am Montag in einer Telefon-Konferenz mit Analysten.

20 Prozent E-Fahrzeuge bis 2025 Die Basis für den Angriffsplan schuf das am vergangenen Freitag vom Aufsichtsrat abgesegnete Investitionsprogramm von 150 Milliarden Euro bis 2025. Dazu zwei Beispiele: Lag der Anteil der Investitionen für die Digitalisierung am Gesamtinvestitionspaket vor zwei Jahren noch bei 5 Prozent, sind es nun 18 Prozent. Der Anteil der Investitionen für den Ausbau der Elektro-Mobilität erhöht sich von 21 Prozent auf 24 Prozent. Bis 2025 will der VW-Konzern den Anteil der reinen Elektro-Fahrzeuge auf 20 Prozent steigern, aktuell sind 3 Prozent bis 4 Prozent. Erst 2022 wird wohl wieder das Vorkrisenniveau erreicht Nach Angaben Witters wird 2021 ein Übergangsjahr, erst 2022 werde VW wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Mit Blick auf das von der Corona-Krise geprägte laufenden Jahr sagte Diess dennoch: „Ich bin optimistisch, dass wir dieses Jahr ordentlich abschließen.“ 2025 soll der Anteil die operative Umsatzrendite zwischen 7 und 8 Prozent erreichen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 7,6 Prozent. In diesem Jahr wird ohne Konkretisierung ein positives Ergebnis erwartet, für 2022 wird eine operative Umsatzrendite zwischen 6 und 7 Prozent angestrebt. Bündelung der Verbrenner-Produktion Eine hohe Kostendisziplin, Personalabbau und unter anderem das Zurückfahren der Variantenvielfalt sollen VW wirtschaftlich auf Kurs halten. Dazu passt auch die Bündelung der Produktion von Verbrennermodellen. So wird beispielsweise die Golf-Familie in Wolfsburg produziert, die Passat-Fertigung geht von Emden ins slowakische Bratislava. Dort wird er von Skoda gemeinsam mit den Superb-Modellen gebaut. Noch keine Entscheidung zu Ducati und Lamborghini Fortschritte machen offenbar auch die Pläne zur Abspaltung von Marken wie Ducati und Lamborghini. Witter wiederholte zwar, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Allerdings befasst sich VW laut Diess mit der rechtlichen Struktur seiner Beteiligungen. Stirbt der Verbrenner? In diesem Jahr wird Volkswagen die strengeren CO 2 -Auflagen der EU wohl knapp verfehlen, sagte Diess. Durch die steigenden Verkäufe der E-Autos werde das Einhalten der Grenzwerte aber künftig einfacher. Eine neue Situation könne entstehen, wenn die EU die Grenzwerte noch einmal verschärfe. Das deutet sich bereits an. Der Branchenverband VDA sprach schon von einem Verbot des Verbrenners. Tesla bleibt Software-Vorbild Diess betonte erneut, wie wichtig es für VW sei, die eigene Software-Kompetenz massiv auszubauen. Schon heute sei ein Auto eine sehr komplexe digitale Konstruktion – diese Entwicklung setze sich fort. Ziel für VW müsse sein, mit einer eigenen Software an Branchenführer Tesla heranzukommen. Dann hätten der Konzern das Zeug zum Überholen. Denn die Wolfsburger hätten mehr Marken und Modelle als der US-Konkurrent.