Lockdown: Mehr als 500 Eilanträge gegen Corona-Maßnahmen

Peter Firnhaber ist bitter enttäuscht. All die Arbeit und Ideen der vergangenen Monate, die Hygienekonzepte, die gesperrten Fitnessmaschinen, um Abstandsregeln einzuhalten – und trotzdem muss der 58-Jährige seit Anfang November das Fitnesscenter Langenhagen, dessen Geschäftsführer Firnhaber ist, wieder zusperren.

So will es die Regelung zum Teil-Lockdown von Bund und Ländern. Einfach gefallen lassen wollte sich Peter Firnhaber das aber nicht. „Im ersten Lockdown hatte ich Verständnis für die Maßnahmen, niemand wusste so wirklich, wie man mit dem Virus umgehen soll. Seitdem hat sich viel getan, auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat noch vor Kurzem gesagt, dass man es nun anders lösen würde. Und trotzdem stehe ich jetzt wieder da, wo ich schon im Frühjahr war“, sagte Firnhaber unserer Redaktion.

Er stellte einen Eilantrag beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg – und scheiterte. Am vergangenen Freitag wies das Gericht den Antrag zurück.

Corona-Maßnahmen: Mehr als 500 Eilanträge sind bei Gerichten eingegangen

Peter Firnhaber ist mit seiner Klage nicht der Einzige, der sich gerichtlich gegen die im November verschärften Corona-Auflagen wehrt. Im Gegenteil. Bereits in der ersten Woche des November-Lockdowns sind mehr als 500 Eilanträge bei den Verwaltungsgerichten eingegangen, teilte der Deutsche Richterbund unserer Redaktion mit.

Unter den Antragstellern sind vor allem Betriebe aus den vom Lockdown betroffenen Branchen, etwa gastronomische Betriebe, Fitnessstudios, Konzertveranstalter oder Hotels. Auch die Betreiber von Schwimmbädern, Spielhallen, Wettbüros, Tattoo-, Sonnen- und Kosmetikstudios gehen juristisch gegen die Corona-Maßnahmen vor.

Fitnessstudio-Inhaber Peter Firnhaber (l.) und Rechtsanwalt Marcus Bartscht kassierten mit ihrem Eilantrag eine Niederlage. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Nirgendwo wird so oft geklagt wie in Berlin

Eilanträge bei den 51 Verwaltungsgerichten sowie den 15 Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshöfen in Deutschland haben zudem Bürger gestellt, die Besuchsverbote in Kliniken oder die Maskenpflicht auf Straßen und Plätzen nicht akzeptieren wollen. In Berlin haben sich im November über 90 Kläger an die Verwaltungsgerichte gewandt – mehr als in jedem anderen Bundesland.

Rund 60 Eilanträge in der Hauptstadt hat Niko Härting eingereicht. Der Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR Berlin) sieht in den Maßnahmen keine Gleichbehandlung der Betriebe gegeben. „Warum wird ein Bastelladen anders behandelt als ein Restaurant, obwohl es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, dass Restaurants das Infektionsgeschehen verstärken?“, fragt er.

Das sieht auch Fitnessstudio-Betreiber Firnhaber so. „Wenn ich die Anzahl der gleichzeitig im Studio anwesenden Mitglieder auf 80 Personen begrenze, dann ist das eine Person pro 15 Quadratmeter – das ist weniger als im Einzelhandel. Trotzdem muss ich schließen“, ärgert er sich. Dass das Gericht gegen ihn entschied, kommt aber nicht überraschend.

Nur zehn Prozent der Klagen haben Erfolg

Bisher haben die Gerichte die Corona-Beschränkungen ganz überwiegend bestätigt. Im Bundesdurchschnitt hat der Richterbund eine Erfolgsquote der Eilverfahren gegen staatliche Schutzmaßnahmen von rund zehn Prozent ermittelt.

Laut Rechtsanwalt Härting liege dies daran, dass die Gerichte auf eine schnelle Folgenabwägung angewiesen seien. „Würden Sie das Verbot kippen, gäbe es im schlimmsten Fall Tote. Behalten Sie das Verbot dagegen bei, dann entgehen dem Schauspieler im schlimmsten Fall Auftritte verloren“, ordnet er ein. Also würden sich die meisten Gerichte dafür entscheiden, die Maßnahmen zu bestätigen.

Verwaltungsgericht kippt Maskenpflicht in Düsseldorf

„Ausnahmen sind besonders krasse Beschlüsse“, sagt Härting. Dazu zählt etwa der Beschluss der Stadt Düsseldorf, im nahezu gesamten Stadtgebiet eine allgemeine Maskenpflicht und einen Mindestabstand von fünf anstatt der üblichen 1,5 Meter einzuführen. Am Donnerstag kippte das Verwaltungsgericht Düsseldorf dieses Vorhaben der Stadt.

Es könnte eine Entscheidung mit Symbolwirkung sein – und der Anfang einer Entwicklung. Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn rechnet damit, dass die Klagewelle weiter wächst. „Es spricht viel dafür, dass die zahlreichen Streitfragen anlässlich der neuerlichen Beschränkungen für Gaststätten und Hotels, Freizeitsport und Kulturszene die Justiz auch in den nächsten Wochen stark beschäftigen“, sagte Rebehn unserer Redaktion.

„Die Gerichte tun alles dafür, den Betroffenen möglichst schnell und effektiv Rechtsschutz zu gewähren. Die Möglichkeit, Grundrechtseingriffe zeitnah durch unabhängige Richter überprüfen zu lassen, trägt maßgeblich zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Corona-Beschränkungen bei.“

Mehr als 5000 Klagen seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben nach Richterbund-Angaben mehr als 5000 Klagen und Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz gegen Corona-Beschränkungen die Justiz erreicht. So haben die Verwaltungsgerichte über Kontaktverbote und Maskenpflicht, Geschäfts- und Schulschließungen, Versammlungsverbote oder Ausgangsbeschränkungen entschieden.

Zuletzt ging es verstärkt auch um Beherbergungs- und Bewirtungsverbote, Sperrstunden und Reisebeschränkungen. „Nach einer ruhigeren Phase in den Sommermonaten ziehen die Verfahrenszahlen bei den meisten Gerichten seit Anfang Oktober wieder deutlich an“, so ein Sprecher.